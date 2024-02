Боррель увидел, как Украина создает "Армию дронов"

Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю во время его визита в Украину показали, как производят дроны для государственной программы "Армия дронов".

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Удивительная украинская "Армия дронов" помогает защищать страну. Я большая поклонница творческого таланта и изобретательности украинцев", – отметила Матернова.

К своему сообщению посол добавила фотографии с Боррелем с места, где производят аппараты для "Армии дронов".

"Было действительно удивительным стать свидетелями с Жозепом Боррелем производства этих беспилотников", – добавила она.

Amazing Ukrainian 🇺🇦 #ArmyOfDrones helping to defend the country. I am a big admirer of 🇺🇦 creative talent & ingenuity. Witnessing w/@JosepBorrellF the production of these kamikaze drones was truly amazing! @FedorovMykhailo #SlavaUkraïni @EUDelegationUA https://t.co/KoclwaqiEq pic.twitter.com/wlpgYtdsKf