Боррель: ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця року 

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Про це Боррель сказав на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Наш оборонно-промисловий комплекс підвищує свої можливості. Вони підвищилися на 40% з початку року. І я можу бути певним, що до кінця року загальна кількість поставлених боєприпасів як пожертв буде понад 1 млн 155 тисяч. Це досить точне число", – сказав Боррель.

Він також повідомив, що із січня 2022 року Європейський Союз надав Україні підтримку приблизно на понад 88 млрд євро.

Раніше Боррель заявляв, що Європейський Союз зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.

За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона.