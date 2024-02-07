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За два роки ЄС надав підтримку Україні на понад 88 млрд євро – Боррель

Середа, 7 лютого 2024, 14:55

З січня 2022 року Європейський Союз надав Україні підтримку приблизно на понад 88 млрд євро. 

Про це на брифінгу в Києві у середу розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"За останні два роки ЄС надав Україні підтримку, яку можна оцінити на суму понад 88 млрд євро, з них 28 млрд євро – це військова підтримка", – сказав він.

"На додачу важливим є рішення Європейської ради… схвалити пропозицію про підтримку на 50 млрд євро", – додав Боррель.

Він висловив упевненість у схваленні Європарламентом цього рішення до кінця місяця.

Боррель сказав, що сьогодні Україні потрібні не аплодисменти чи овації, а допомога у вигляді зброї, боєприпасів, фінансів. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що ЄС прагне у березні розпочати виплати в рамках погодженої минулого тижня програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

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Боррель Війна з РФ