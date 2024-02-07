Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму виступі у Верховній Раді значну частину промови присвятив важливості зберігати політичний плюралізм та свободу слова навіть в умовах війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Боррель нагадав про історичне рішення лідерів ЄС почати з Україною перемовини про вступ, але й нагадав, що для цього потрібно пройти шлях необхідних реформ. Відзначивши вже зроблене, він зазначив, що попереду все ще багато роботи.

Боррель провів паралелі між справжньою інфраструктурою, яку Україні потрібно буде будувати та відбудовувати, і "невидимою інфраструктурою" демократії, як верховенство права і політичний плюралізм.

"Для усіх має бути очевидно, що розподіл владних повноважень, інклюзивне врядування, повага до прав людини, соціальна згуртованість – це та невидима інфраструктура, яка робить країну вільною і об’єднаною. Це наріжні камені демократичного суспільства", – наголосив Жозеп Боррель.

Він зазначив, що це справді виклик для країни в умовах війни, але Україні доведеться "перемагати у двох битвах одночасно".

"Завжди є сильна і зрозуміла спокуса централізувати владу та обмежити свободу слова через те, що йде війна. Але під час війни система стримування і противаг ще важливіша, ніж будь-коли. Повага до верховенства права і підтримання демократичного діалогу між урядом та опозицією лише підсилить вашу стійкість і спроможність країни, необхідну для перемоги у війні", – підкреслив головний дипломат ЄС.

На цьому місці депутати перервали його бурхливими оплесками, що тривали майже пів хвилини.

"Те, що ви демократичне суспільство – це ваша найбільша перевага у протистоянні диктатурі Путіна. Я знаю про відому українську приказку про те, що "на два козаки – три гетьмани", – пожартував Боррель, одразу додавши, що подібні приказки є і про його рідну країну Іспанію.

"Так, іноді політичний плюралізм створює суперечності, з якими непросто мати справу. Але ж плюралізм думок – це дуже типово для європейського суспільства. І у цьому наша сила. І це те, чого Путіну ніколи не зрозуміти", – додав європейський дипломат.

Нагадаємо, однією з умов ЄС для виділення Україні 50 млрд євро макрофінансової підтримки на чотири роки є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми.

Детально про це у статті: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.