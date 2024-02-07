Укр Рус Eng

Боррель у Раді згадав приказку про "на двох козаків – три гетьмани"

Середа, 7 лютого 2024, 18:30

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму виступі у Верховній Раді значну частину промови присвятив важливості зберігати політичний плюралізм та свободу слова навіть в умовах війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Боррель нагадав про історичне рішення лідерів ЄС почати з Україною перемовини про вступ, але й нагадав, що для цього потрібно пройти шлях необхідних реформ. Відзначивши вже зроблене, він зазначив, що попереду все ще багато роботи.

Боррель у Києві закликав зберігати єдність і ефективність демократії задля перемоги

Боррель провів паралелі між справжньою інфраструктурою, яку Україні потрібно буде будувати та відбудовувати, і "невидимою інфраструктурою" демократії, як верховенство права і політичний плюралізм. 

"Для усіх має бути очевидно, що розподіл владних повноважень, інклюзивне врядування, повага до прав людини, соціальна згуртованість – це та невидима інфраструктура, яка робить країну вільною і об’єднаною. Це наріжні камені демократичного суспільства", – наголосив Жозеп Боррель. 

Він зазначив, що це справді виклик для країни в умовах війни, але Україні доведеться "перемагати у двох битвах одночасно".  

"Завжди є сильна і зрозуміла спокуса централізувати владу та обмежити свободу слова через те, що йде війна. Але під час війни система стримування і противаг ще важливіша, ніж будь-коли. Повага до верховенства права і підтримання демократичного діалогу між урядом та опозицією лише підсилить вашу стійкість і спроможність країни, необхідну для перемоги у війні", – підкреслив головний дипломат ЄС.

На цьому місці депутати перервали його бурхливими оплесками, що тривали майже пів хвилини.

"Те, що ви демократичне суспільство – це ваша найбільша перевага у протистоянні диктатурі Путіна. Я знаю про відому українську приказку про те, що "на два козаки – три гетьмани", – пожартував Боррель, одразу додавши, що подібні приказки є і про його рідну країну Іспанію. 

"Так, іноді політичний плюралізм створює суперечності, з якими непросто мати справу. Але ж плюралізм думок – це дуже типово для європейського суспільства. І у цьому наша сила. І це те, чого Путіну ніколи не зрозуміти", – додав європейський дипломат.

Нагадаємо, однією з умов ЄС для виділення Україні 50 млрд євро макрофінансової підтримки на чотири роки є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми.

Детально про це у статті: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель