Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении в Верховной Раде значительную часть речи посвятил важности сохранять политический плюрализм и свободу слова даже в условиях войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Боррель напомнил об историческом решении лидеров ЕС начать с Украиной переговоры о вступлении, но и напомнил, что для этого нужно пройти путь необходимых реформ. Отметив уже сделанное, он отметил, что впереди все еще много работы.

Боррель провел параллели между настоящей инфраструктурой, которую Украине нужно будет строить и отстраивать, и "невидимой инфраструктурой" демократии, как верховенство права и политический плюрализм.

"Для всех должно быть очевидно, что распределение властных полномочий, инклюзивное управление, уважение к правам человека, социальная сплоченность – это та невидимая инфраструктура, которая делает страну свободной и объединенной. Это краеугольные камни демократического общества", – подчеркнул Жозеп Боррель.

Он отметил, что это действительно вызов для страны в условиях войны, но Украине придется "побеждать в двух битвах одновременно".

"Всегда есть сильный и понятный соблазн централизовать власть и ограничить свободу слова из-за того, что идет война. Но во время войны система сдерживания и противовесов еще важнее, чем когда-либо. Уважение к верховенству права и поддержание демократического диалога между правительством и оппозицией только усилит вашу устойчивость и способность страны, необходимую для победы в войне", – подчеркнул главный дипломат ЕС.

На этом месте депутаты прервали его бурными аплодисментами, которые длились почти полминуты.

"То, что вы демократическое общество – это ваше самое большое преимущество в противостоянии диктатуре Путина. Я знаю об известной украинской поговорке о том, что "на два казака – три гетмана", – пошутил Боррель, сразу добавив, что подобные поговорки есть и о его родной стране Испании.

"Да, иногда политический плюрализм создает противоречия, с которыми непросто иметь дело. Но ведь плюрализм мнений – это очень типично для европейского общества. И в этом наша сила. И это то, чего Путину никогда не понять", – добавил европейский дипломат.

"Всегда есть сильный и понятный соблазн централизовать власть и ограничить свободу слова из-за того, что идет война. Но во время войны система сдерживания и противовесов еще важнее, чем когда-либо. Уважение к верховенству права и поддержание демократического диалога между правительством и оппозицией только усилит вашу устойчивость и способность страны, необходимую для победы в войне", – подчеркнул главный дипломат ЕС.

Напомним, одним из условий ЕС для выделения Украине 50 млрд евро макрофинансовой поддержки на четыре года является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы.

Подробно об этом в статье: Без уступок Орбану и с требованиями для Киева. Как ЕС одобрил 50 млрд евро помощи Украине.