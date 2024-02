ЗМІ: ЄС наступного тижня може доповнити список осіб, проти яких готують санкції до 24 лютого

Перелік осіб і компаній, які можуть опинитися у санкційному списку ЄС у рамках 13-го пакета санкцій, може наступного тижня доповнитися.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

У четвер 8 лютого посли ЄС обговорили проєкт нового пакету санкцій, який Євросоюз готує до другої річниці повномасштабної війни.

EU ambs discussed the new sanctions package on 🇷🇺 today.Mainly listings, 118 so far, but more likely to be added nxt week.likely to be approved by 2nd anniversary of the full-scale invasion of 🇺🇦 on 24 feb.

by far the weakest of all the 🇪🇺sanction packages introduced since then