ЗМІ: ЄС наступного тижня може доповнити список осіб, проти яких готують санкції до 24 лютого

Перелік осіб і компаній, які можуть опинитися у санкційному списку ЄС у рамках 13-го пакета санкцій, може наступного тижня доповнитися.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

У четвер 8 лютого посли ЄС обговорили проєкт нового пакету санкцій, який Євросоюз готує до другої річниці повномасштабної війни.

EU ambs discussed the new sanctions package on 🇷🇺 today.Mainly listings, 118 so far, but more likely to be added nxt week.likely to be approved by 2nd anniversary of the full-scale invasion of 🇺🇦 on 24 feb.

by far the weakest of all the 🇪🇺sanction packages introduced since then February 8, 2024

Джозвяк підтверджує інформацію, яка вже з’являлася у матеріалах ЗМІ, що у проєкті на цей час – 118 осіб, але наступного тижня він може розширитися.

На його думку, це буде "найслабший" пакет санкцій за два роки повномасштабної війни.



Видання EUObserver з посиланням на проєкт документа, що є у розпорядженні редакції, писало, що у переліку – низка російських компаній, які допомагають везти зброю з КНДР на захід Росії, а також кілька другорядних посадовців, причетних до вивезення українських дітей вглиб окупованих територій і до Росії.

Перед цим з'являлася публікація, що у новому пакеті санкцій ЄС буде понад 200 імен і назв.