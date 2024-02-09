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Глави МЗС Канади та Британії обговорили довгострокові "гарантії безпеки" Україні

П'ятниця, 9 лютого 2024, 10:54

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі провела телефонну розмову зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС Канади повідомила в Twitter (X).

"Ми обговорили нашу співпрацю на Близькому Сході, зокрема необхідність звільнення заручників та збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, а також довгострокові зобов'язання щодо безпеки України", – зазначила Жолі.

Раніше Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами "Групи семи" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт безпекової угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.

Як відомо, Велика Британія стала першою країною, яка підписала двосторонню безпекову угоду з Україною у розвиток декларації G7 про підтримку України.

"ЄвроПравда" детально розповідала про неї у статті "Безпека без гарантій"

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