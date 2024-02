Глави МЗС Канади та Британії обговорили довгострокові "гарантії безпеки" Україні

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі провела телефонну розмову зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС Канади повідомила в Twitter (X).

"Ми обговорили нашу співпрацю на Близькому Сході, зокрема необхідність звільнення заручників та збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, а також довгострокові зобов'язання щодо безпеки України", – зазначила Жолі.

Glad to connect with @David_Cameron this morning. We discussed our collaboration in the Middle East, including the need for hostages to be released and more humanitarian aid reaching Gaza, as well as long-term security commitments to Ukraine. pic.twitter.com/2ztIXnTcVN