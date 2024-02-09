Глави МЗС Канади та Британії обговорили довгострокові "гарантії безпеки" Україні

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі провела телефонну розмову зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС Канади повідомила в Twitter (X).

"Ми обговорили нашу співпрацю на Близькому Сході, зокрема необхідність звільнення заручників та збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, а також довгострокові зобов'язання щодо безпеки України", – зазначила Жолі.

Glad to connect with @David_Cameron this morning. We discussed our collaboration in the Middle East, including the need for hostages to be released and more humanitarian aid reaching Gaza, as well as long-term security commitments to Ukraine. pic.twitter.com/2ztIXnTcVN February 8, 2024

Раніше Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами "Групи семи" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт безпекової угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.

Як відомо, Велика Британія стала першою країною, яка підписала двосторонню безпекову угоду з Україною у розвиток декларації G7 про підтримку України.

"ЄвроПравда" детально розповідала про неї у статті "Безпека без гарантій".