Главы МИД Канады и Британии обсудили долгосрочные "гарантии безопасности" Украине
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела телефонный разговор со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.
Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Канады сообщила в Twitter (X).
"Мы обсудили наше сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности необходимость освобождения заложников и увеличение гуманитарной помощи, поступающей в Газу, а также долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – отметила Жоли.
Glad to connect with @David_Cameron this morning. We discussed our collaboration in the Middle East, including the need for hostages to be released and more humanitarian aid reaching Gaza, as well as long-term security commitments to Ukraine. pic.twitter.com/2ztIXnTcVN— Mélanie Joly (@melaniejoly) February 8, 2024
Ранее Украина и Канада провели очередной раунд переговоров по будущему двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" – в продолжение совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "Группы семи" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
В середине января посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.
Как известно, Великобритания стала первой страной, которая подписала двустороннее соглашение по безопасности с Украиной в развитие декларации G7 о поддержке Украины.
"ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье "Безопасность без гарантий".