Главы МИД Канады и Британии обсудили долгосрочные "гарантии безопасности" Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела телефонный разговор со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Канады сообщила в Twitter (X).

"Мы обсудили наше сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности необходимость освобождения заложников и увеличение гуманитарной помощи, поступающей в Газу, а также долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – отметила Жоли.

Glad to connect with @David_Cameron this morning. We discussed our collaboration in the Middle East, including the need for hostages to be released and more humanitarian aid reaching Gaza, as well as long-term security commitments to Ukraine. pic.twitter.com/2ztIXnTcVN