Пентагон: США продовжують передавати Україні озброєння для ППО

Сполучені Штати продовжують постачати Україні озброєння для системи протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

"Є деякі засоби, які постачаються за укладеним контрактом в межах програми USAI, що включає певні можливості ППО", – зазначив представник Міноборони США.

На запитання, як довго ще США надаватимуть Україні ракети для протиповітряної оборони, він відмовився назвати цифри.

"Ми також продовжуватимемо дуже тісно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо визначення потреб України, а потім працюватимемо з ними над тим, щоб сприяти цьому процесу", – вказав Райдер.

На уточнювальне запитання, чи американські ракети ППО все ще постачають до України, він сказав, що мова йде про "ці та інші можливості", про які оголосили в межах програми USAI.

Водночас посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в Києва закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі.

Раніше Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Документ винесли на процедурне голосування після того, як напередодні в Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Деталі дивіться у новому відео "ЄвроПравди".