Укр Рус Eng

Шольц відреагував на заяви Путіна в інтерв’ю Карлсону 

П'ятниця, 9 лютого 2024, 20:00

Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що загальний зміст заяв президента Росії Владіміра Путіна в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону ще краще переконує, чому союзники мають продовжити підтримувати Україну. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter (X).

"Президент Росії насміхається над тим, що Росія насправді коїть в Україні, і наводить цілковито заплутані пояснення причин цієї війни. Для нас це робить питання ще більш очевидним: ми залишаємося цілковито на боці України", – прокоментував Шольц.

У Єврокомісії зазначили, що Путін в інтерв’ю Карлсону повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США Німеччина