Шольц відреагував на заяви Путіна в інтерв’ю Карлсону 

Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що загальний зміст заяв президента Росії Владіміра Путіна в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону ще краще переконує, чому союзники мають продовжити підтримувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter (X).

"Президент Росії насміхається над тим, що Росія насправді коїть в Україні, і наводить цілковито заплутані пояснення причин цієї війни. Для нас це робить питання ще більш очевидним: ми залишаємося цілковито на боці України", – прокоментував Шольц.

Der russische Präsident verhöhnt, was Russland wirklich in der Ukraine anrichtet und liefert eine völlig abstruse Begründung über die Ursachen dieses Krieges. Umso klarer ist für uns: Wir stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine.