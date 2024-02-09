Нового головнокомандувача ЗСУ представили партнерам у Німеччині та Франції
П'ятниця, 9 лютого 2024, 22:14
Міністр оборони Рустем Умєров представив нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського партнерам у Німеччині та Франції.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Умєров написав у Twitter (X).
Серед іншого, Сирський особисто зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром. Імовірно, зустріч відбулась в Україні, про візит Броєра заздалегідь не повідомлялось.
"Під час зустрічі генерал-полковник Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті та подякував за внесок Німеччини у зміцнення української армії. Було обговорено потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони", – написав Умєров.
Introduced Colonel General Syrskyi, the Commander-in-Chief, at the meeting with Inspector General of the Bundeswehr Carsten Breuer.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 9, 2024
During the meeting, Colonel General Syrskyi briefed his German counterpart on the situation at the frontline and thanked for Germany's… pic.twitter.com/9K5UbndjvL
Також голова Міноборони представив Сирського під час телефонної розмови з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.
"Обговорили спільне розуміння ситуації на фронті, наші шляхи досягнення бойової переваги та першочергові пріоритети головнокомандувача Збройних Сил України", – написав він в окремому твіті.
Нагадаємо, у Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.
У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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