Нового головнокомандувача ЗСУ представили партнерам у Німеччині та Франції

Міністр оборони Рустем Умєров представив нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського партнерам у Німеччині та Франції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Умєров написав у Twitter (X).

Серед іншого, Сирський особисто зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром. Імовірно, зустріч відбулась в Україні, про візит Броєра заздалегідь не повідомлялось.

"Під час зустрічі генерал-полковник Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті та подякував за внесок Німеччини у зміцнення української армії. Було обговорено потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони", – написав Умєров.

Introduced Colonel General Syrskyi, the Commander-in-Chief, at the meeting with Inspector General of the Bundeswehr Carsten Breuer.



