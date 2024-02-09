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Нового головнокомандувача ЗСУ представили партнерам у Німеччині та Франції

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П'ятниця, 9 лютого 2024, 22:14

Міністр оборони Рустем Умєров представив нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського партнерам у Німеччині та Франції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Умєров написав у Twitter (X).

Серед іншого, Сирський особисто зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром. Імовірно, зустріч відбулась в Україні, про візит Броєра заздалегідь не повідомлялось.

"Під час зустрічі генерал-полковник Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті та подякував за внесок Німеччини у зміцнення української армії. Було обговорено потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони", – написав Умєров.

Також голова Міноборони представив Сирського під час телефонної розмови з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

"Обговорили спільне розуміння ситуації на фронті, наші шляхи досягнення бойової переваги та першочергові пріоритети головнокомандувача Збройних Сил України", – написав він в окремому твіті.

Конгресмен США про відставку Залужного: Підтримуємо право Зеленського на пошук оновлення

Нагадаємо, у Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.

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