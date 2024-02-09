Нового главнокомандующего ВСУ представили партнерам в Германии и Франции
Министр обороны Рустем Умеров представил нового главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского партнерам в Германии и Франции.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Умеров написал в Twitter (X).
Среди прочего, Сырский лично встретился с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Броером. Предположительно, встреча состоялась в Украине, о визите Броера заранее не сообщалось.
"Во время встречи генерал-полковник Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на фронте и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинской армии. Были обсуждены потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны", – написал Умеров.
Introduced Colonel General Syrskyi, the Commander-in-Chief, at the meeting with Inspector General of the Bundeswehr Carsten Breuer.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 9, 2024
During the meeting, Colonel General Syrskyi briefed his German counterpart on the situation at the frontline and thanked for Germany's… pic.twitter.com/9K5UbndjvL
Также глава Минобороны представил Сырского во время телефонного разговора с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.
"Обсудили общее понимание ситуации на фронте, наши пути достижения боевого превосходства и первоочередные приоритеты главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – написал он в отдельном твите.
Напомним, в Пентагоне, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердили готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.
В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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