Нового главнокомандующего ВСУ представили партнерам в Германии и Франции

Министр обороны Рустем Умеров представил нового главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского партнерам в Германии и Франции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Умеров написал в Twitter (X).

Среди прочего, Сырский лично встретился с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Броером. Предположительно, встреча состоялась в Украине, о визите Броера заранее не сообщалось.

"Во время встречи генерал-полковник Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на фронте и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинской армии. Были обсуждены потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны", – написал Умеров.

Introduced Colonel General Syrskyi, the Commander-in-Chief, at the meeting with Inspector General of the Bundeswehr Carsten Breuer.



During the meeting, Colonel General Syrskyi briefed his German counterpart on the situation at the frontline and thanked for Germany's… pic.twitter.com/9K5UbndjvL — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 9, 2024

Также глава Минобороны представил Сырского во время телефонного разговора с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

"Обсудили общее понимание ситуации на фронте, наши пути достижения боевого превосходства и первоочередные приоритеты главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – написал он в отдельном твите.

Напомним, в Пентагоне, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердили готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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