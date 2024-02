Нового главнокомандующего ВСУ представили партнерам в Германии и Франции

Министр обороны Рустем Умеров представил нового главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского партнерам в Германии и Франции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Умеров написал в Twitter (X).

Среди прочего, Сырский лично встретился с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Броером. Предположительно, встреча состоялась в Украине, о визите Броера заранее не сообщалось.

"Во время встречи генерал-полковник Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на фронте и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинской армии. Были обсуждены потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны", – написал Умеров.

Introduced Colonel General Syrskyi, the Commander-in-Chief, at the meeting with Inspector General of the Bundeswehr Carsten Breuer.



During the meeting, Colonel General Syrskyi briefed his German counterpart on the situation at the frontline and thanked for Germany's… pic.twitter.com/9K5UbndjvL