Макрон вимагає справедливості після обстрілу у Газі палестинців, що чекали на гумдопомогу

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у п'ятницю, що він обурений розстрілом понад 100 палестинців, які прагнули отримати гуманітарну допомогу в секторі Гази, і зажадав "правди і справедливості" щодо ролі ізраїльських солдатів.

Про це Макрон написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Глибоке обурення викликають кадри, що надходять з Гази, де мирні жителі стали мішенню для ізраїльських солдатів. Я висловлюю своє найрішучіше засудження цих обстрілів і закликаю до правди, справедливості та поваги до міжнародного права", – заявив Макрон.

Він наголосив на необхідності негайного припинення вогню у війні.

Deep indignation at the images coming from Gaza where civilians have been targeted by Israeli soldiers.



I express my strongest condemnation of these shootings and call for truth, justice, and respect for international law. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2024

Органи охорони здоров'я сектора Гази заявили, що в четвер ізраїльські війська застрелили понад 100 палестинців, які чекали на доставку гуманітарної допомоги.

Ізраїль звинуватив у смерті натовп, який оточив вантажівки з гуманітарною допомогою, заявивши, що жертви або загинули в тисняві, або їх переїхали вантажівки.

Виступаючи в п'ятницю на радіо France Inter, міністр закордонних справ Стефан Сежурне заявив, що Париж вимагає проведення незалежного розслідування.

За словами Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.