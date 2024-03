Макрон вимагає справедливості після обстрілу у Газі палестинців, що чекали на гумдопомогу

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у п'ятницю, що він обурений розстрілом понад 100 палестинців, які прагнули отримати гуманітарну допомогу в секторі Гази, і зажадав "правди і справедливості" щодо ролі ізраїльських солдатів.

Про це Макрон написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Глибоке обурення викликають кадри, що надходять з Гази, де мирні жителі стали мішенню для ізраїльських солдатів. Я висловлюю своє найрішучіше засудження цих обстрілів і закликаю до правди, справедливості та поваги до міжнародного права", – заявив Макрон.

Він наголосив на необхідності негайного припинення вогню у війні.

Deep indignation at the images coming from Gaza where civilians have been targeted by Israeli soldiers.



I express my strongest condemnation of these shootings and call for truth, justice, and respect for international law.