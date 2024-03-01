Макрон требует справедливости после обстрела в Газе палестинцев, ожидавших гумпомощи

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что он возмущен расстрелом более 100 палестинцев, которые пришли получить гуманитарную помощь в секторе Газы, и потребовал "правды и справедливости" относительно роли израильских солдат.

Об этом Макрон написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Глубокое возмущение вызывают кадры, поступающие из Газы, где мирные жители стали мишенью для израильских солдат. Я выражаю свое решительное осуждение этих обстрелов и призываю к правде, справедливости и уважению к международному праву", – заявил Макрон.

Он отметил необходимость немедленного прекращения огня в войне.

Deep indignation at the images coming from Gaza where civilians have been targeted by Israeli soldiers.



I express my strongest condemnation of these shootings and call for truth, justice, and respect for international law. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2024

Органы здравоохранения сектора Газы заявили, что в четверг израильские войска застрелили более 100 палестинцев, ожидавших доставки гуманитарной помощи.

Израиль обвинил в смерти толпу, которая окружила грузовики с гуманитарной помощью, заявив, что жертвы либо погибли в давке, либо их переехали грузовики.

Выступая в пятницу на радио France Inter, министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Париж требует проведения независимого расследования.

По словам Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.