Макрон требует справедливости после обстрела в Газе палестинцев, ожидавших гумпомощи

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что он возмущен расстрелом более 100 палестинцев, которые пришли получить гуманитарную помощь в секторе Газы, и потребовал "правды и справедливости" относительно роли израильских солдат.

Об этом Макрон написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Глубокое возмущение вызывают кадры, поступающие из Газы, где мирные жители стали мишенью для израильских солдат. Я выражаю свое решительное осуждение этих обстрелов и призываю к правде, справедливости и уважению к международному праву", – заявил Макрон.

Он отметил необходимость немедленного прекращения огня в войне.

