Франція вимагає розслідувати дії Ізраїлю після загибелі палестинців, що очікували гуманітарну допомогу

Франція закликала провести незалежне розслідування загибелі від ймовірного удару Ізраїлю палестинців у Газі, які зібралися в четвер, щоб отримати гуманітарну допомогу.

Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, його слова наводить The Guardian.

"Ми вимагатимемо пояснень, і має бути проведене незалежне розслідування, щоб визначити, що сталося. Франція називає речі своїми іменами. Це стосується того, що ми визначили ХАМАС як терористичне угрупування, але ми також повинні називати речі своїми іменами, коли в Газі відбуваються звірства", – заявив Сежурне в інтерв'ю телеканалу France Inter:

Сежурне сказав, що його країна не застосовуватиме "подвійних стандартів", і відзначив, що якщо розслідування дійде висновку, що ізраїльський обстріл був воєнним злочином, "тоді, очевидно, це стане справою судової влади".

Ізраїльські військові заперечують, що стріляли у великі натовпи голодних людей, і заявляють, що більшість з них загинули в тисняві, або що їх переїхали вантажівки під час спроби втечі.

Тель-Авів стверджує, що ізраїльські солдати стріляли лише по невеликій групі, яка відійшла від вантажівок і загрожувала контрольно-пропускному пункту.

У результаті загинуло більше сотні палестинців.

За словами Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена готується відправити Ізраїлю нову партію військової допомоги, незважаючи на те, що США наполягають на припиненні вогню в секторі Гази через значну кількість цивільних жертв.