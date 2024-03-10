Кулеба про ідею Макрона щодо західних військ в Україні: Франція першою визнала очевидне

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що заява французького президента Емманюеля Макрона спровокувала дискусію, яка "заощадить Європі багато часу" на усвідомлення того, що необхідно зробити більше для підтримки України.

Про це він сказав в інтерв'ю Elta, яке наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, якщо дискусії про розміщення західних військ в Україні відбувалися між союзниками з ЄС чи НАТО раніше, то українська сторона про це не знала.

"Чи є у нас враження, що Париж – перша європейська столиця, яка публічно визнала очевидне? Так, думаю, що так. Чи відчувають інші столиці занепокоєння і дискомфорт у зв'язку з такою констатацією факту? Так, це також очевидно. Але дискусія, яку спровокувало ця заява з Парижа, заощадить Європі багато часу на усвідомлення того, що потрібно робити більше", – зазначив український міністр.

Він наголосив, що допомога Україні – "це не благодійність", а порятунок життя громадян Європи, а також заощадження коштів, які б в іншому випадку довелося б витратити на власну оборону.

"Ця заява Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", – додав Кулеба.

Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що присутність західних військ в Україні "не є чимось немислимим".