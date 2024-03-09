Трамп обмінявся компліментами з Орбаном, назвавши його "фантастичним лідером"

Колишній президент США Дональд Трамп видав порцію компліментів угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану, назвавши його "фантастичним лідером".

Свої заяви він зробив перед гостями у своєму маєтку Мар-а-Лаго, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Трамп сказав, що Орбан – "фігура, яка не викликає суперечок, тому що він каже: "Так буде", і на цьому все закінчується".

"Вірно? Він же бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер", – додав ексочільник Білого дому.

Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим".

Водночас президент США Джо Байден розкритикував зустріч Трампа з Орбаном.