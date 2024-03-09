Орбан зустрівся з Трампом у США

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з майбутнім кандидатом на президентських виборах США від республіканців Дональдом Трампом в американському штаті Флорида.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни", – йдеться в заяві передвиборчої кампанії Трампа.

Угорський прем'єр у Twitter (X) висловив переконання, що тільки повернення Трампа в Білий дім може принести мир.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 9, 2024

"Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Він – один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте!", – зазначив у дописі Орбан.

Водночас у своєму відео в Facebook прем'єр Угорщини заявив, що за президентства Трампа у 2017-2021 роках був мир на Близькому Сході, а також в Україні.

За словами Орбана, зараз в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.

Експрезидент США та невелика група близьких радників зустрілися з прем'єром Угорщини приблизно на годину в п'ятницю ввечері на курорті Трампа Мар-а-Лаго, повідомили CNN поінформовані джерела.

Після цього колишній президент США повів очільника угорського уряду на концерт триб'ют-групи, який був частиною закритого заходу в клубі.

Один зі співрозмовників CNN описав зустріч як "соціальну" без жодного порядку денного, окреме джерело повідомило, що вона була "дружньою". Як стверджує ще одне джерело, Орбан прагнув зустрічі з Трампом і планував перебувати в США окремо.

Раніше очільник угорського МЗС Петер Сійярто повідомив, що Орбан хоче обговорити з Трампом, як припинити війну Росії проти України.

Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана.

ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 березня на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.