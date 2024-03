Орбан зустрівся з Трампом у США

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з майбутнім кандидатом на президентських виборах США від республіканців Дональдом Трампом в американському штаті Флорида.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни", – йдеться в заяві передвиборчої кампанії Трампа.

Угорський прем'єр у Twitter (X) висловив переконання, що тільки повернення Трампа в Білий дім може принести мир.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy