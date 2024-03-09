Орбан розхвалив Трампа після зустрічі: Світ став би кращим, якби ви повернулись

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре розхвалив колишнього президента США Дональда Трампа після особистої зустрічі в Мар-а-Лаго.

Заяву Орбана наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

"Нам, угорцям, залишається тільки одне – чесно визнати: світ став би кращим, і для Угорщини було б краще, якби пан президент Дональд Трамп повернувся (до влади)", – сказав він.

Орбан також повторив свої попередні заяви, що за президентства Трампа на Близькому Сході та в Україні був мир.

За його словами, Трамп "запропонував повагу в світі і тим самим створив умови для миру".

Він також висловив сподівання, що його повернення в Білий дім пожвавить двосторонні торговельні відносини.

Після зустрічі в маєтку Трампа у Флориді він з Орбаном планував і послухати концерт, повідомив речник угорського прем’єра Берталан Хаваші.

На зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана.