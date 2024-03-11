Парламентські вибори в Португалії не виявили явного переможця, правопопулісти стали третіми

Результати голосування на дострокових парламентських виборів у Португалії не виявили явного переможця, тому партії змушені чекати ще кілька тижнів, щоб дізнатися результати голосування за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Після завершення підрахунку голосів правоцентристський Демократичний альянс на чолі з соціал-демократами отримав 79 місць у 230-місцевій Національній асамблеї.

Лівоцентристська Соціалістична партія, яка перебувала при владі останні вісім років, отримала 77 місць.

Третє місце посіла права популістська сила під назвою Chega ("Досить"), отримавши 48 місць.

Решту голосів отримали менші партії.

Як зазначає агентство, долю останніх чотирьох місць в парламенті вирішать голоси, віддані на виборах за кордоном. Підрахунок голосів може зайняти більше двох тижнів.

Очікується, що формування уряду у Португалії буде складним, оскільки обидві помірковані партії відмовились від співпраці з правопопулістами.

Однак лідер Chega Андре Вентура заявив, що соціал-демократи повинні об’єднатися з його партією.

Але лідер соціал-демократів Луїс Монтенегро, який, ймовірно, стане прем'єр-міністром, якщо його політсила переможе, заявив, що дотримається своєї передвиборчої обіцянки і відмовиться вести переговори з популістами. Він сказав, що розраховує сформувати уряд самостійно.

Явка на виборах склала 66%, що є найвищим показником у Португалії за останні роки.

Нагадаємо, дострокові вибори спричинила відставка уряду Антоніу Кошти у грудні минулого року на тлі корупційного скандалу. Детальніше про нього читайте в статті "Європейської правди".