Президент Португалії відправив у відставку весь уряд на тлі корупційного скандалу

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза оголосив про відставку уряду країни у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Антоніу Кошти через корупційний скандал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Португалії.

Рішення про відставку уряду країни набуло чинності у п’ятницю, 8 грудня.

До формування нового складу Кабміну чинний уряд продовжить роботу, але його повноваження будуть обмежені лише виконанням "дій, вкрай необхідних для забезпечення державних справ".

Нагадаємо, у листопаді президент Португалії оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу, який стосується видання дозволів на розробку покладів літію.

У межах розслідування в Португалії пройшли обшуки в резиденції експрем'єра Кошти та двох міністерствах, було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

Читайте також: Обшук у прем'єра: які наслідки матиме "корупційна" відставка голови уряду Португалії.