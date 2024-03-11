Парламентские выборы в Португалии не выявили явного победителя, правопопулисты стали третьими

Результаты голосования на досрочных парламентских выборах в Португалии не выявили явного победителя, поэтому партии вынуждены ждать еще несколько недель, чтобы узнать результаты голосования за рубежом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

После завершения подсчета голосов правоцентристский Демократический альянс во главе с социал-демократами получил 79 мест в 230-местной Национальной ассамблее.

Левоцентристская Социалистическая партия, которая находилась у власти последние восемь лет, получила 77 мест.

Третье место заняла правая популистская сила под названием Chega ("Достаточно"), получив 48 мест.

Остальные голоса получили меньшие партии.

Как отмечает агентство, судьбу последних четырех мест в парламенте решат голоса, отданные на выборах за рубежом. Подсчет голосов может занять более двух недель.

Ожидается, что формирование правительства в Португалии будет сложным, поскольку обе умеренные партии отказались от сотрудничества с правопопулистами.

Однако лидер Chega Андре Вентура заявил, что социал-демократы должны объединиться с его партией.

Но лидер социал-демократов Луис Монтенегро, который, вероятно, станет премьер-министром, если его политсила победит, заявил, что сдержит свое предвыборное обещание и откажется вести переговоры с популистами. Он сказал, что рассчитывает сформировать правительство самостоятельно.

Явка на выборах составила 66%, что является самым высоким показателем в Португалии за последние годы.

Напомним, причиной досрочных выборов стала отставка правительства Антониу Кошты в декабре прошлого года на фоне коррупционного скандала. Подробнее о нем читайте в статье "Европейской правды".