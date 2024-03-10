У Швейцарії шукають 6 лижників, які зникли в Альпах

Рятувальні служби розпочали пошуки шести лижників, які зникли в швейцарських Альпах у складних погодних умовах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У заяві поліції кантону Вале йдеться, що пошуки почалися в суботу між курортом Церматт та селом Аролла, недалеко від кордону з Італією.

"Група почала свій тур в суботу в Церматті, а пізніше її оголосили зниклою безвісти в районі (гори) Тет Бланш", – зазначили правоохоронці.

За словами поліції, яка не розголошує інформацію про шістьох зниклих людей, погодні умови наразі дуже погані, що робить реагування на надзвичайні ситуації дуже складним, повідомляє Reuters.

Церматт – популярний гірський курорт, де туристи з усього світу займаються гірськолижним спортом.

Нещодавно повідомляли, що данський лижник отримав поранення внаслідок нападу ведмедя у природному парку в Північній Македонії, де м'яка зима призвела до різкого збільшення популяції бурих ведмедів.

Раніше чотири лижники загинули внаслідок сходження лавини в гірському регіоні Овернь в центральній Франції.

На початку лютого на австрійському гірськолижному курорті Зальбах-Гінтерглемм внаслідок нещасного випадку загинув громадянин Нідерландів.

Перед цим у Польщі помер у лікарні турист, який потрапив у лавину в польських Татрах.