Cтолтенберг вірить, що країни НАТО нарешті визначаться з новим генсеком

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що країни-члени Північноатлантичного альянсу нарешті досягнуть згоди щодо того, хто стане його наступником.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить NRK.

Столтенберг зазначив, що для нього було за честь очолювати НАТО протягом 10 років і під час таких визначальних історичних подій.

"Але на все свій час. І я переконаний, що зараз для НАТО і для мене найкраще, щоб ми об’єдналися навколо нового лідера", – сказав Столтенберг.

Він висловив переконання, що країни-члени тепер домовляться про нового очільника Альянсу.

Як відомо, Єнс Столтенберг ще торік мав залишити посаду, але його вмовили залишитися, оскільки країни-члени не дійшли компромісу щодо наступника.

На цей час найбільш імовірним кандидатом вважають Марка Рютте, який завершує роботу на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Проте і з його обранням можуть виникнути труднощі через позицію Угорщини й Туреччини, а також політичний вплив Дональда Трампа, який має реальні шанси перемогти на президентських виборах у США.

Читайте також статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.