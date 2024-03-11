Столтенберг верит, что страны НАТО наконец-то определятся с новым генсеком

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что страны-члены Североатлантического альянса наконец достигнут согласия относительно того, кто станет его преемником.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит NRK.

Столтенберг отметил, что для него было за честь возглавлять НАТО в течение 10 лет и во время таких определяющих исторических событий.

"Но на все свое время. И я убежден, что сейчас для НАТО и для меня лучше всего, чтобы мы объединились вокруг нового лидера", – сказал Столтенберг.

Он выразил убеждение, что страны-члены теперь договорятся о новом главе Альянса.

Как известно, Йенс Столтенберг еще в прошлом году должен был покинуть пост, но его уговорили остаться, поскольку страны-члены не пришли к компромиссу относительно преемника.

В настоящее время наиболее вероятным кандидатом считают Марка Рютте, который завершает работу на посту премьер-министра Нидерландов. Однако и с его избранием могут возникнуть трудности из-за позиции Венгрии и Турции, а также политического влияния Дональда Трампа, который имеет реальные шансы победить на президентских выборах в США.

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