У Польщі заперечують випадки блокування автобусів біля кордону

У поліції та МВС Польщі кажуть, що випадків блокування пасажирських перевезень біля кордону не було.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", такими коментарями відреагували у польській поліції та МВС після заяви віцепрем’єра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Ця інформація не відповідає дійсності, нічого подібного не відбувається. Ми як поліція абсолютно не контролюємо (рух – Ред.) ані гуманітарної, військової та медиичної допомоги, ані пасажирських автобусів. Вони проїжджають безперешкодно", – заявила речниця поліції Катаржина Новак.

З коментарем вийшла також речниця польського Міністерства внутрішніх справ і територій.

"Ця інформація є неправдивою. Гуманітарна, медична і військова допомога, а також автобуси з громадянами проїздять без будь-яких перешкод", – заявила вона.

Нагадаємо, надвечір 11 березня віцепрем’єр Олександр Кубраков заявив, що отримав інформацію про випадки зупинки польськими протестувальниками і поліцією пасажирських автобусів, що прямують до і з Польщі. Водночас він не навів деталей, де і коли це відбувалося, та не уточнив кількість таких випадків.

З коментаря посла України у Польщі стало відомо, що повідомлення стосувалися КПП "Ягодин-Дорогуськ". Туди виїхав український консул.

Речник ДПСУ у коментарі "Українській правді" сказав, що українські прикордонники не фіксують проблем із проїздом пасажирського транспорту безпосередньо через кордон із Польщею, але не виключають певних проблем з їхнім рухом на деякій відстані від кордону, де перебувають польські протестувальники.