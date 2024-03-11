Укр Рус Eng

Віцепрем’єр Кубраков: польські протестувальники зупиняють на кордоні пасажирські автобуси

Понеділок, 11 березня 2024, 16:46

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков заявив про випадки зупинки польськими протестувальниками біля кордону пасажирських автобусів, що прямують в обох напрямках.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував надвечір 11 березня. 

"Неприємні новини із заблокованого польського кордону. Протестувальники і поліція зупиняють автобуси, що прямують до і з Польщі", – заявив Кубраков, додавши, що пасажирам не надають пояснень цих дій. 

Міністр не уточнює, в районі яких КПП сталися ці випадки, коли саме та наскільки масово.

"Наголошуємо, що такі дії щодо українських громадян є неприйнятними. В умовах війни в Україні пасажири таких автобусів – це жінки з малими дітьми, соціально вразливі категорії, також військові, які повертаються з навчань або їдуть на навчання, транзитні пасажири. Робити їх заручниками протестів виглядає неприйнятним для норм цивілізованого світу", – заявив Кубраков.  

Віцепрем’єр позначив у своєму дописі низку польських посадовців і служб, з їхнього боку коментарів ще немає. 

Як відомо, протестуючі польські фермери продовжують блокувати рух вантажів на кордоні з Україною, з 1 березня до протестів повернулися також перевізники. 

Читайте також: Український монолог: чому урядовий план розблокування кордону не зацікавив Польщу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща