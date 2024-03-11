Віцепрем’єр Кубраков: польські протестувальники зупиняють на кордоні пасажирські автобуси

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков заявив про випадки зупинки польськими протестувальниками біля кордону пасажирських автобусів, що прямують в обох напрямках.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував надвечір 11 березня.

"Неприємні новини із заблокованого польського кордону. Протестувальники і поліція зупиняють автобуси, що прямують до і з Польщі", – заявив Кубраков, додавши, що пасажирам не надають пояснень цих дій.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU March 11, 2024

Міністр не уточнює, в районі яких КПП сталися ці випадки, коли саме та наскільки масово.

"Наголошуємо, що такі дії щодо українських громадян є неприйнятними. В умовах війни в Україні пасажири таких автобусів – це жінки з малими дітьми, соціально вразливі категорії, також військові, які повертаються з навчань або їдуть на навчання, транзитні пасажири. Робити їх заручниками протестів виглядає неприйнятним для норм цивілізованого світу", – заявив Кубраков.

Віцепрем’єр позначив у своєму дописі низку польських посадовців і служб, з їхнього боку коментарів ще немає.

Як відомо, протестуючі польські фермери продовжують блокувати рух вантажів на кордоні з Україною, з 1 березня до протестів повернулися також перевізники.

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