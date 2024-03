Віцепрем’єр Кубраков: польські протестувальники зупиняють на кордоні пасажирські автобуси

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков заявив про випадки зупинки польськими протестувальниками біля кордону пасажирських автобусів, що прямують в обох напрямках.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував надвечір 11 березня.

"Неприємні новини із заблокованого польського кордону. Протестувальники і поліція зупиняють автобуси, що прямують до і з Польщі", – заявив Кубраков, додавши, що пасажирам не надають пояснень цих дій.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU