В Молдову не пустили бывшего "вагнеровца", который хотел попасть в Приднестровье

В Международном аэропорту Кишинева остановили гражданина России, которого идентифицировали как бывшего наемника группы "Вагнер".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Point.

Согласно показаниям, сделанным во время проверки безопасности, 36-летний мужчина сообщил, что находится с коротким визитом в Молдове и направляется к другу, который проживает в Приднестровском регионе.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что "друг" ждал возле аэропорта и пытался ввести в заблуждение органы безопасности, скрывая знакомство с бывшим "вагнеровцем".

После оценки риска и активации действующего протокола безопасности гражданину РФ отказали в разрешении на пересечение государственной границы с Молдовой.

Его вернули воздушным транспортом в государство, из которого он прибыл.

Накануне Министерство иностранных дел Молдовы объявило о вызове российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии несанкционированных участков в Приднестровье для голосования на так называемых выборах президента РФ.

А министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что страна сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути к членству в Евросоюзе.