Глава МЗС Молдови: РФ намагається повалити демократичний уряд у Кишиневі

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що країна стикається з численними загрозами з боку Росії на шляху до членства в Євросоюзі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю AP.

"Росіяни вчаться та пристосовуються, й вони намагаються використати демократичний процес проти нас... щоб повалити демократичний уряд в Молдові", – зазначив Попшой.

За його словами, Кишинів знає, що Кремль збирається інвестувати "багато енергії та фінансових ресурсів" через своїх маріонеток, щоб спробувати досягти свого, та намагається підкупити громадян Молдови.

Глава МЗС також визнав, що ситуація з Придністров'ям залишається напруженою, і він побоюється, що спекуляції щодо регіону можуть негативно вплинути на інвестиції в країну.

"Ситуація залишатиметься напруженою доти, доки лінія фронту знаходиться на відстані 200 миль", – сказав Попшой.

Водночас він відзначив прогрес Молдови в забезпеченні енергетичної безпеки, де зараз країна "цілком незалежна або має альтернативу та може вибирати, де купувати газ й електроенергію".

Крім того, Молдова збільшила витрати на оборону за останній рік та нещодавно затвердила нову стратегію національної безпеки, яка визначила РФ як головну загрозу та має на меті збільшити витрати на оборону до 1% ВВП.

"Значна кількість молдован все ще живе під впливом російської пропаганди, яка зробила з НАТО страшилку. Але це не заважає нам співпрацювати з нашими партнерами по НАТО та зміцнювати стійкість наших збройних сил", – вказав Попшой.

Раніше голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.

Водночас Міхай Попшой попередив, що Росія продовжить свою гібридну війну у 2024 році напередодні президентських виборів та референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу.

Перед цим повідомляли, що європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови, яка стикається з дестабілізацією з боку Росії.

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