Посла РФ у Молдові викликають на килим через голосування за Путіна в Придністров'ї

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про виклик російського посла Олега Васнєцова через повідомлення про відкриття несанкціонованих дільниць для голосування на так званих виборах президента РФ.

Про це йдеться в повідомленні молдовського МЗС, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Зовнішньополітичне відомство Молдови зазначило, що чекає на Васнєцова у вівторок, 12 березня.

"Під час зустрічі російському дипломату буде повідомлено про несхвалення рішення про відкриття виборчих дільниць у Придністровському регіоні Молдови", – додали там.

Придністровські ЗМІ раніше в понеділок повідомили, що в кількох містах – зокрема Тирасполі та Бендерах – відкриють виборчі дільниці в день "виборів" президента Росії 17 березня.

У ролику, який повідомляє про відкриття дільниць у придністровському регіоні для голосування громадян Росії, ідеться про те, що таке рішення ухвалили "відповідно до рішення посольства РФ у Молдові".

При цьому МЗС Молдови дозволило відкрити дільницю для голосування на виборах президента Росії тільки на території посольства РФ у Кишиневі, передає NewsMaker.

У Росії так звані президентські вибори мають відбутись 17 березня, але цього року вперше запровадили триденне голосування (15-17 березня), а на окупованих РФ територіях його взагалі почали проводити достроково.

Російські "вибори" не є реальними виборами в демократичному розумінні, позаяк там немає реальної конкуренції, й очікується, що за рахунок адміністративного ресурсу та репресивної машини необхідний результат забезпечить собі чинний президент Владімір Путін.

Європейський Союз вважає проведення Росією так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України порушенням міжнародного права та ніколи не визнає їхніх результатів.