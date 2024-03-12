ЄС ще на пів року продовжив персональні санкції через війну РФ

Рада Європейського Союзу 12 березня продовжила обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців – до 15 вересня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Санкції Євросоюзу, які передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів фізичним та юридичним особам, продовжили щодо понад 2100 фізичних та юридичних осіб.

"У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не продовжувати дію санкцій щодо трьох осіб і вилучити зі списку дев'ять померлих осіб", – йдеться в повідомленні.

Про яких саме осіб ідеться, не уточнюється, але раніше ЗМІ повідомляли, що із санкційного списку буде виключений співзасновник російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадій Волож.

Персональні санкції Євросоюзу у зв'язку з агресивною війною Росії проти України були вперше запроваджені у 2014 році й відтоді регулярно продовжувались, востаннє – у вересні 2023-го.