ЕС еще на полгода продлил персональные санкции из-за войны РФ

Совет Европейского Союза 12 марта продлил ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев – до 15 сентября 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции Евросоюза, которые предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, продлили в отношении более 2100 физических и юридических лиц.

"В контексте пересмотра санкций Рада также решила не продлевать действие санкций в отношении трех лиц и изъять из списка девять умерших лиц", – говорится в сообщении.

О каких именно лицах идет речь, не уточняется, но ранее СМИ сообщали, что из санкционного списка будет исключен соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож.

Персональные санкции Евросоюза в связи с агрессивной войной России против Украины были впервые введены в 2014 году и с тех пор регулярно продлевались, последний раз – в сентябре 2023-го.