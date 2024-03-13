Зеленський подякував США за нову допомогу на $300 млн на тлі суперечок у Конгресі

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Сполученим Штатам за рішення про пакет допомоги на 300 млн доларів з терміново необхідною зброєю, кошти на який "знайшлися" через несподівану економію у контрактах.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Зеленський подякував "президенту США Джо Байдену, його адміністрації, Конгресу та американському народу", акцентувавши, що уся ця зброя вкрай необхідна Україні і на полі бою, і для захисту тилових міст та інфраструктури.

I thank @POTUS Joe Biden, his administration, Congress, and the American people for the $300 million military aid package that addresses Ukraine's immediate needs for artillery, antitank weapons, and air defense.



155mm and 105mm artillery ammunition, Stingers, HIMARS munitions,… March 12, 2024

"Ціную виконання наших домовленостей з президентом Байденом. Очікуємо, що Конгрес схвалить додаткове фінансування якнайшвидше, щоб допомогти нам наближати нашу спільну перемогу", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, анонсований Білим домом пакет на 300 млн доларів є першим з грудня 2023 року. Кошти на нього "знайшлися" через непередбачувану економію в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї.

Як відомо, ще з минулої осені у Конгресі США тривають суперечки довкола пакету додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, куди включили і кошти на підтримку України, через суперечку між демократами і республіканцями стосовно заходів протидії міграції на південному кордоні.

Сенат США врешті схвалив пакет, але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон погрожує заблокувати його.