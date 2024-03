Зеленський подякував США за нову допомогу на $300 млн на тлі суперечок у Конгресі

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Сполученим Штатам за рішення про пакет допомоги на 300 млн доларів з терміново необхідною зброєю, кошти на який "знайшлися" через несподівану економію у контрактах.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Зеленський подякував "президенту США Джо Байдену, його адміністрації, Конгресу та американському народу", акцентувавши, що уся ця зброя вкрай необхідна Україні і на полі бою, і для захисту тилових міст та інфраструктури.

I thank @POTUS Joe Biden, his administration, Congress, and the American people for the $300 million military aid package that addresses Ukraine's immediate needs for artillery, antitank weapons, and air defense.



155mm and 105mm artillery ammunition, Stingers, HIMARS munitions,…