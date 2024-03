Зеленский поблагодарил США за новую помощь на $300 млн на фоне споров в Конгрессе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за решение о пакете помощи на 300 млн долларов со срочно необходимым оружием, средства на который "нашлись" из-за неожиданной экономии в контрактах.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Зеленский поблагодарил "президента США Джо Байдена, его администрацию, Конгресс и американский народ", акцентировав, что все это оружие крайне необходимо Украине и на поле боя, и для защиты тыловых городов и инфраструктуры.

I thank @POTUS Joe Biden, his administration, Congress, and the American people for the $300 million military aid package that addresses Ukraine's immediate needs for artillery, antitank weapons, and air defense.



155mm and 105mm artillery ammunition, Stingers, HIMARS munitions,…