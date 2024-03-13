Зеленский поблагодарил США за новую помощь на $300 млн на фоне споров в Конгрессе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за решение о пакете помощи на 300 млн долларов со срочно необходимым оружием, средства на который "нашлись" из-за неожиданной экономии в контрактах.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Зеленский поблагодарил "президента США Джо Байдена, его администрацию, Конгресс и американский народ", акцентировав, что все это оружие крайне необходимо Украине и на поле боя, и для защиты тыловых городов и инфраструктуры.

I thank @POTUS Joe Biden, his administration, Congress, and the American people for the $300 million military aid package that addresses Ukraine's immediate needs for artillery, antitank weapons, and air defense.



155mm and 105mm artillery ammunition, Stingers, HIMARS munitions,… March 12, 2024

"Ценю выполнение наших договоренностей с президентом Байденом. Ожидаем, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование как можно быстрее, чтобы помочь нам приближать нашу общую победу", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, анонсированный Белым домом пакет на 300 млн долларов является первым с декабря 2023 года. Средства на него "нашлись" из-за непредсказуемой экономии в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия.

Как известно, еще с прошлой осени в Конгрессе США продолжаются споры вокруг пакета дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, куда включили и средства на поддержку Украины, из-за спора между демократами и республиканцами относительно мер противодействия миграции на южной границе.

Сенат США в конце концов одобрил пакет, но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон угрожает заблокировать его.