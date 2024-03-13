Кулеба: ВСУ вскоре почувствуют увеличение поставок снарядов в рамках инициативы Чехии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Михаем Попшоем в Киеве.

"По предварительным сигналам, которые мы получили, наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем. То есть это не займет много месяцев", – отметил глава МИД.

По его словам, на этой неделе будут контакты с чешскими коллегами, где они подробно представят план поставок боеприпасов, и как инициатива по боеприпасам будет работать. Он добавил, что Киев готов к полному сотрудничеству и содействию.

"Чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года. Первые снаряды начнут поступать в обозримой перспективе. А потом в течение года дальше будут поступать новые партии", – отметил Кулеба.

Накануне сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.

На прошлой неделе премьер-министр Чехии заявил, что сейчас собрано достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов.