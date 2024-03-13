Україна і Молдова скоординували кроки для наближення початку переговорів про вступ до ЄС

Міністри закордонних справ України і Молдови на зустрічі у Києві скоординували подальші дії для того, щоб сприяти якнайшвидшому затвердженню переговорних рамок і початку безпосередньо переговорів про вступ обох країн у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони заявили на спільному брифінгу у Києві.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що 12 березня Єврокомісія презентувала переговорні рамки для України та Молдови.

"Ми скоординували наші подальші дії для того, щоб рішення про затвердження цієї рамки і фактичний початок переговорів відбулися у заплановані терміни і ми вже цього року перейшли до власне передостанньої фази набуття членства у ЄС – переговорів про вступ", – зазначив він.

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой розповів, що вони у розмові відзначили великий прогрес, якого Україна і Молдова досягли на шляху до членства у ЄС.

"Ми вирішили посилити обмін інформацією і кращими практиками у цій сфері. Ми вважаємо, що ми повністю готові до безпосереднього початку переговорів про вступ у близькому майбутньому", – сказав він.

Нагадаємо, Європейська комісія 12 березня офіційно представила Раді ЄС пропозиції щодо проєкту переговорних рамок – документів, які містять керівні принципи проведення переговорів про вступ, – для України та Молдови.

Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішнє обговорення проєктів і схвалити їх. Після цього держава, що головує в Раді, представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, що ознаменує формальний початок переговорів щодо вступу.

За даними ЗМІ, схвалення переговорних рамок може затягнутись на кілька місяців і статись уже після виборів до Європарламенту в червні.