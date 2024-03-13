Дания планирует расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы

Дания в последующие годы хочет увеличить количество призывников, расширить систему призыва на женщин и продлить сроки срочной службы.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", об этом объявила премьер Метте Фредериксен.

"Защищать свою страну – это одно из самых почетных дел. Поэтому правительство вносит предложение расширить призыв... Мы предлагаем полное равенство между двумя полами", – сказала она, отметив, что такой подход будет больше соответствовать реалиям современного мира.

Расширение призывной системы на женщин планируется с 2026 года.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что соответствующее законодательство рассчитывают принять не позднее 2025 года, чтобы со следующего года оно уже применялось.

"Это означает, что все молодые люди, независимо от пола, могут быть призваны в Вооруженные силы и проходить срочную службу на тех же условиях. Иными словами, призыв должен соответствовать современным условиям – и нашим фундаментальным ценностям, отражающим наше общество, и угрозам, которые могут перед нами возникнуть", – сказал министр.

На 2023 год доля женщин, которые пошли служить добровольно, составляла 25% среди около 4700 срочников. В Дании призывают не всех без исключения молодых людей – отбор проводится путем лотереи.

Срок срочной службы планируют расширить с четырех до 11 месяцев. Первые пять месяцев срочники будут проходить базовую подготовку, а остальное время – получать конкретную специальность.

Ежегодное количество призывников возрастет до 5 тысяч человек.

Также правительство сообщило, что на оборонные нужды в следующие пять лет планируют выделить дополнительные 40 млрд крон – около 5,3 млрд евро.

По словам Фредериксен, это означает, что в 2024 и 2025 годах Дания потратит на оборону 2,4% своего ВВП, что будет включать и стоимость предоставленной Украине военной помощи.

В Финляндии также готовят меры для повышения интереса девушек к службе в армии, хотя решение оставят на их выбор.

В Швеции с этого года впервые с 1990-х годов возобновили гражданскую службу по призыву.