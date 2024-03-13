Глава МЗС Литви подякував за заборону на в’їзд до Росії
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на рішення МЗС РФ заборонити йому в’їзд на російську територію.
Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
У своєму дописі очільник литовського МЗС назвав заборону на в’їзд до РФ "особливою нагородою".
"Я хотів би подякувати своїй команді, сім'ї і найголовніше – своїй країні за цю особливу нагороду, дякую вам усім", – написав Ландсбергіс.
I would like to thank my team, my family, and most of all my country for this very special award, thank you all. https://t.co/zzmfjM9PhK– Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) March 12, 2024
Нагадаємо, у вівторок Росія оголосила про заборону на в’їзд 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви, у тому числі багатьом чинним і колишнім топпосадовцям.
Крім того, РФ оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.