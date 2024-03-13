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Глава МЗС Литви подякував за заборону на в’їзд до Росії

Середа, 13 березня 2024, 14:22

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на рішення МЗС РФ заборонити йому в’їзд на російську територію.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі очільник литовського МЗС назвав заборону на в’їзд до РФ "особливою нагородою".

"Я хотів би подякувати своїй команді, сім'ї і найголовніше – своїй країні за цю особливу нагороду, дякую вам усім", – написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, у вівторок Росія оголосила про заборону на в’їзд 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви, у тому числі багатьом чинним і колишнім топпосадовцям. 

Крім того, РФ оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.

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