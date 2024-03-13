Глава МИД Литвы поблагодарил за запрет на въезд в Россию
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на решение МИД РФ запретить ему въезд на российскую территорию.
Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
В посте глава литовского МИД назвал запрет на въезд в РФ "особой наградой".
"Я хотел бы поблагодарить свою команду, семью и самое главное – свою страну за эту особую награду, спасибо вам всем", – написал Ландсбергис.
I would like to thank my team, my family, and most of all my country for this very special award, thank you all. https://t.co/zzmfjM9PhK– Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) March 12, 2024
Напомним, во вторник Россия объявила о запрете на въезд 347 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы, в том числе многим действующим и бывшим топ-чиновникам.
Кроме того, РФ объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.