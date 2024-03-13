ЗМІ: Британія не долучатиметься до скидання з повітря гумдопомоги для Гази

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс не дозволив скидання допомоги над сектором Газа через ризики для цивільного населення.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Британські офіційні особи розробили план, згідно з яким Королівські військово-повітряні сили скидатимуть гуманітарні вантажі з повітря в Газу паралельно із союзниками, зокрема, США, Єгиптом, Францією і Йорданією.

Однак, за словами співрозмовників агентства, Шаппс відмовився підписати дозвіл на використання літаків Королівських військово-повітряних сил для виконання місій.

За словами одного із джерел, міністр оборони відкинув цю ідею через побоювання, що повітряне десантування буде небезпечним, згадавши повідомлення про те, що під час попередніх місій союзників випадково загинули палестинці.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.

Він також доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Нещодавно стало відомо, що Військово-повітряні сили Німеччини долучаться до операції зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в сектор Гази.