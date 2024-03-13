СМИ: Британия не будет участвовать в сбросе с воздуха гумпомощи для Газы

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс не разрешил сброс помощи с воздуха в сектор Газа по примеру других стран из-за рисков для гражданского населения.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, сообщает "Европейская правда".

Британские официальные лица разработали план, согласно которому Королевские военно-воздушные силы будут сбрасывать гуманитарные грузы с воздуха в Газу параллельно с союзниками, в частности, США, Египтом, Францией и Иорданией.

Однако, по словам собеседников агентства, Шаппс отказался подписать разрешение на использование самолетов Королевских военно-воздушных сил для выполнения миссий.

По словам одного из источников, министр обороны отверг эту идею из-за опасений, что воздушное десантирование будет опасным, вспомнив сообщения о том, что во время предыдущих миссий союзников случайно погибли палестинцы.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.

Он также поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Недавно стало известно, что Военно-воздушные силы Германии присоединятся к операции по сбросу с воздуха гуманитарной помощи в сектор Газа.