ЗМІ: Британія думає над обмеженнями на в’їзд громадянам Китаю через ризик шпигунства

Уряд Великої Британії розглядає можливість скоротити кількість громадян Китаю, які можуть в'їжджати до країни за дипломатичною або службовою необхідністю, оминаючи звичайні візові перевірки, через побоювання, що цією системою зловживають для завезення шпигунів.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, міністри і служби безпеки обговорюють перегляд прикордонних правил, які застосовуються до дипломатів та інших осіб, які перебувають на так званій офіційній службі.

Мета полягає в тому, щоб змусити Китай та інші країни надавати більш детальну інформацію, а також надати Британії більше часу на перевірки, додали джерела.

Серед варіантів – обмеження кількості людей, які можуть прибути за дипломатичними або подібними правилами, або обмеження сфери офіційних або спонсорованих державою заходів, які не потребують візи, за умови більш ретельних попередніх перевірок.

Британські служби безпеки підтримують більш жорсткі правила для зменшення ризиків.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден підпише указ, покликаний запобігти доступу іноземних суб'єктів до величезних обсягів персональних даних американців на тлі побоювань, що вони можуть бути використані для комерційної та військової вигоди, зокрема, Китаєм та РФ.

Крім того, Британія звинуватила Китай у порушенні угоди про передачу Гонконгу.