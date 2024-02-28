ЗМІ: США прагнуть обмежити доступ Китаю до персональних даних американців

Президент США Джо Байден підпише указ, покликаний запобігти доступу іноземних суб'єктів до величезних обсягів персональних даних американців на тлі побоювань, що вони можуть бути використані для комерційної та військової вигоди, зокрема, Китаєм та РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією інформагентства, указ Байдена, який буде опублікований у середу, покликаний запобігти отриманню "країнами, що викликають занепокоєння", великих обсягів конфіденційної інформації про здоров'я, місцеперебування, фінанси та навіть зразки голосів людей.

Указ уповноважує генерального прокурора США Мерріка Гарланда запровадити нові обмеження на транзакції, пов'язані з будь-якими великими обсягами персональних даних, які, в разі їх отримання, можуть загрожувати національній безпеці.

Адміністрація Байдена заявила, що іноземні супротивники США та їхні розвідувальні операції вже використовують дані американців для стеження, шахрайства та шантажу.

На брифінгу для ЗМІ у вівторок представники Білого дому заявили, що їх найбільше непокоїть використання генетичної інформації, відомої як геномні дані.

Цьому кроку адміністрації Байдена передувала низка заходів, спрямованих на обмеження доступу Китаю до передових технологій, таких як чипи для штучного інтелекту (ШІ).

Влада Сполучених Штатів занепокоєна, що китайські фірми, які розробляють ШІ, можуть навчати свої моделі, використовуючи дані американців.

Водночас спецслужби США стурбовані тим, що країни-супротивники можуть використовувати ШІ для видобутку даних та створення детальних профілів конкретних людей, зокрема американських урядовців і військовослужбовців, а також загрожувати комерційним інтересам Сполучених Штатів.

За словами високопосадовця міністерства юстиції, який на умовах анонімності провів брифінг для журналістів, новий указ адміністрації також спрямований на запобігання продажу або передачі даних до таких країн, як Росія, Північна Корея, Іран, Куба та Венесуела.

У Білому домі заявили, що особливо стурбовані збором даних про політичних діячів, журналістів, науковців, активістів і членів маргіналізованих спільнот, а також даних про пацієнтів, отриманих через медичних працівників та дослідників.

У вівторок представники адміністрації заявили, що найбільші американські технологічні компанії будуть підпадати під нові правила, якщо вони продаватимуть або передаватимуть дані іноземним компаніям, але США не мають на меті широко регулювати способи зберігання або передачі даних всередині компанії.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях.

Нагадаємо, Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися з тим, що штучний інтелект становить потенційно катастрофічну небезпеку для людства, уклавши першу міжнародну декларацію, присвячену цій швидкозростаючій технології.