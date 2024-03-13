СМИ: Британия думает над ограничениями на въезд гражданам Китая из-за риска шпионажа

Правительство Великобритании рассматривает возможность сократить количество граждан Китая, которые могут въезжать в страну по дипломатической или служебной необходимости, минуя обычные визовые проверки, из-за опасений, что этой системой злоупотребляют для завоза шпионов.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, министры и службы безопасности обсуждают пересмотр пограничных правил, которые применяются к дипломатам и другим лицам, находящимся на так называемой официальной службе.

Цель состоит в том, чтобы заставить Китай и другие страны предоставлять более подробную информацию, а также предоставить Британии больше времени на проверки, добавили источники.

Среди вариантов – ограничение количества людей, которые могут прибыть по дипломатическим или подобным правилам, или ограничение сферы официальных или спонсируемых государством мероприятий, не требующих визы, при условии более тщательных предварительных проверок.

Британские службы безопасности поддерживают более жесткие правила для уменьшения рисков.

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден подпишет указ, призванный предотвратить доступ иностранных субъектов к огромным объемам персональных данных американцев на фоне опасений, что они могут быть использованы для коммерческой и военной выгоды, в частности, Китаем и РФ.

Кроме того, Британия обвинила Китай в нарушении соглашения о передаче Гонконга.