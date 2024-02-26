У Нідерландах ультраправі вже не проти зброї для України, щоб прискорити формування коаліції

Лідер ультраправої Партії свободи (PVV) Нідерландів Герт Вілдерс заявив, що його політична сила готова обговорювати "будь-яку форму допомоги" Україні в межах коаліційних переговорів, що, як він сподівається, прискорить формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANP.

На тлі кількамісячного пробуксовування у формуванні нового уряду після виборів наприкінці листопада Вілдерс оголосив про відхід від деяких позицій своєї партії.

"Нідерландам потрібен уряд якнайшвидше. Цим ми, як PVV, показуємо, що ми не тільки відповідальна партія, але й прагнемо займатися справою, що ми хочемо мати уряд", – сказав лідер Партії свободи Нідерландів у понеділок, 26 лютого.

Вілдерс додав, що хоче прискорити формування уряду й сподівається, "що не тільки PVV готова говорити та робити кроки вперед, але й інші партії, тому що це займає занадто багато часу, а Нідерландам потрібен уряд".

Зміна позиції лідера ультраправої Партії свободи Нідерландів відповідає настроям більшості виборців країни.

Згідно з опитуванням, здійсненим RTL Nieuws до другої річниці повномасштабної війни РФ проти України, лише 13% хочуть повністю припинити допомогу Києву, більшість (55%) задоволені нинішньою підтримкою, 9% хочуть надавати більше, а 15% – продовжувати підтримку, але зменшити її обсяги.

Нагадаємо, позиція PVV щодо військової допомоги Україні була одним із кількох питань, що розділяли Партію свободи з потенційними партнерами по коаліції.

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