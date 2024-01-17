Коаліційні переговори у Нідерландах зазнали чергової невдачі через міграційні розбіжності

Переговори про створення нового уряду Нідерландів навколо антиісламського лідера Герта Вілдерса зазнали невдачі в середу, коли імміграційне питання розділило партії, що беруть участь у створенні коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

"У нас проблема", – заявив Вілдерс журналістам у Гаазі вранці після того, як сенатори від ключової нідерландської політичної партії, що бере участь у коаліційних переговорах, вирішили підтримати закон, який може змусити муніципалітети приймати у себе шукачів притулку.

Сенатори від Народної партії за свободу і демократію (VVD) підтримали цю пропозицію у вівторок ввечері. Нижня палата парламенту вже схвалила план, відомий як "Закон про розподіл", який має на меті більш справедливо розподілити тисячі шукачів притулку по всій країні. Вілдерс виступає категорично проти.

"Партія свободи" Вілдерса (PVV) отримала найбільше місць на виборах, що дозволило йому очолити формування коаліції після чотирьох попередніх урядів на чолі з лідером VVD Марком Рютте, який йде у відставку.

Рішення сенаторів VVD було прийнято попри опозицію з боку нового лідера партії Ділан Єшильгьоз-Зегеріус – колишньої шукачки притулку, яка веде переговори з Вілдерсом та двома іншими партійними лідерами про контури нової коаліції.

Вілдерс проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи радикально обмежити імміграцію, і він вже давно є відвертим критиком законодавства, яке, як виглядає, буде схвалене на голосуванні в Сенаті наступного тижня.

Законодавство має на меті змусити муніципалітети Нідерландів надавати тимчасове житло шукачам притулку, які мають високі шанси на отримання статусу біженця.

Наразі багато муніципалітетів відмовляються надавати такі приміщення. Це призвело до кризи в існуючих центрах для шукачів притулку, особливо в північному місті Тер-Апель, де влітку 2022 року через переповненість сотні новоприбулих були змушені ночувати за межами приймального центру.

Єшильгьоз-Зегеріус заявила, що не хоче, щоб її партія була в коаліції з PVV Вілдерса, але готова підтримати уряд на чолі з Вілдерсом. Іншими двома партіями, які беруть участь у переговорах, є реформістський "Новий суспільний договір" та "Громадянський рух фермерів". Разом ці чотири партії мають значну більшість у 150-місцевій нижній палаті парламенту Нідерландів.

Але і Єшильгоз-Зегеріус, і лідер "Нового соціального договору" Пітер Омтцігт висловили занепокоєння тим, що деякі заходи Вілдерса є неконституційними. Як поступка, спрямована на розвіювання цих побоювань, минулого тижня Вілдерс відкликав законопроєкт про заборону мечетей, ісламських шкіл і Корану.

У грудні Герт Вілдерс, який був прибічником Владіміра Путіна, заявив, що не підтримує президента РФ.

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