У Латвії закликають до широкої дискусії перед призначенням Рютте генсеком НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що Північноатлантичному альянсу не варто призначати голову уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря без попередньої "широкої дискусії" про майбутні виклики НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Каріньш висловив в інтерв’ю The Guardian.

Голова латвійського МЗС наголосив, що призначення генсека НАТО потребує консенсусу всіх 32 його членів.

"Чого нам трохи бракує, то це відвертої і відкритої дискусії про те, що ми шукаємо в лідері, і особливо про те, яким має бути завдання цього лідера. Як ми всі разом бачимо розвиток НАТО протягом чотирирічного терміну?" – риторично спитав він.

Каріньш наголосив, що деякі так звані нові члени Альянсу відчувають, що "настав час розпочати дискусію і розглянути ці країни як потенційне джерело лідера".

Він також звернув увагу, що нині призначення топпосадовця Альянсу фактично узгоджується на рівні послів держав-членів, тоді як він працює саме з їхніми лідерами.

"Генеральний секретар (НАТО. – Ред.) – це людина, яка повинна працювати над питаннями, що потребують консенсусу, і об'єднувати всіх разом. Ця людина повинна мати підтримку серед столиць, але для того, щоб мати таку підтримку, ви повинні говорити з усіма столицями", – вважає латвійський міністр.

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг ще у 2022 році мав залишити посаду, але його вмовили залишитися, оскільки країни-члени не дійшли компромісу щодо наступника – для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу.

На цей час найбільш імовірним кандидатом вважають Марка Рютте, який завершує роботу на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Проте і з його обранням можуть виникнути труднощі через позицію Угорщини й Туреччини, а також політичний вплив Дональда Трампа, який має реальні шанси перемогти на президентських виборах у США.

До того ж, виклик Рютте кинув президент Румунії Клаус Йоганніс, який теж хоче поборотись за посаду генсека.

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