Обрання генсека НАТО: прем'єрка Естонії засумнівалась у рівності всіх країн-членів

Глава уряду Естонії Кая Каллас, яка в минулому висловлювала зацікавленість в тому, щоб стати наступним генеральним секретарем НАТО, висловила сумніви у тому, що всі держави-члени Альянсу між собою рівні.

Про це вона сказала в подкасті Power Play від Politico, пише "Європейська правда".

Каллас все ще вважає, що цю посаду має обійняти лідер, чия країна виконує цільовий показник Альянсу – виділяє 2% від ВВП на оборонні витрати.

Утім, це навряд чи відбудеться, оскільки фаворитом на посаду є прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, чия країна не досягла цього показника.

Хоча Каллас погодилась з тим, що Рютте має "позитивні якості", вона зазначила, що він буде четвертим генеральним секретарем з Нідерландів, в той час як ніколи ще не було генсека з Естонії – чи взагалі з будь-якої із балтійських країн.

"Виникає питання, чи є в НАТО країни першого і другого рангу?… Ми рівні чи не рівні? Ці питання залишаються відкритими", – заявила Каллас.

Як відомо, НАТО прагне призначити наступника генерального секретаря Єнса Столтенберга, який йде у відставку, напередодні ювілейного саміту Альянсу з нагоди 75-ї річниці у Вашингтоні в липні.

Відомо, що Велика Британія підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду. Також за його кандидатуру виступили США і Німеччина.

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