В Латвии призывают к широкой дискуссии перед назначением Рютте генсеком НАТО
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что Североатлантическому альянсу не стоит назначать главу правительства Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря без предварительной "широкой дискуссии" о будущих вызовах НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Кариньш высказал в интервью The Guardian.
Глава латвийского МИД подчеркнул, что назначение генсека НАТО требует консенсуса всех 32 его членов.
"Чего нам немного не хватает, так это откровенной и открытой дискуссии о том, что мы ищем в лидере, и особенно о том, какой должна быть задача этого лидера. Как мы все вместе видим развитие НАТО в течение четырехлетнего срока?" – риторически спросил он.
Кариньш подчеркнул, что некоторые так называемые новые члены Альянса чувствуют, что "пришло время начать дискуссию и рассмотреть эти страны как потенциальный источник лидера". Его заявление перекликается с позицией других балтийских государств, которые предпочли бы видеть генсеком представителя восточного фланга НАТО.
Он также обратил внимание, что сейчас назначение топ-чиновника Альянса фактически согласовывается на уровне послов государств-членов, тогда как генсек работает именно с их лидерами.
"Генеральный секретарь (НАТО. – Ред.) – это человек, который должен работать над вопросами, требующими консенсуса, и объединять всех вместе. Этот человек должен иметь поддержку среди столиц, но для того, чтобы иметь такую поддержку, вы должны говорить со всеми столицами", – считает латвийский министр.
Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг еще в 2022 году должен был покинуть пост, но его уговорили остаться, поскольку страны-члены не пришли к компромиссу относительно преемника – для этого требуется согласие всех стран-членов Альянса.
В настоящее время наиболее вероятным кандидатом считают Марка Рютте, который завершает работу на посту премьер-министра Нидерландов. Однако и с его избранием могут возникнуть трудности из-за позиции Венгрии и Турции, а также политического влияния Дональда Трампа, который имеет реальные шансы победить на президентских выборах в США.
К тому же, вызов Рютте бросил президент Румынии Клаус Йоханнис, который тоже хочет побороться за пост генсека.
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