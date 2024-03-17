Міністерка освіти Німеччини вважає, що школи мають готувати учнів до війни

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер вважає, що школярі повинні бути краще підготовлені до всіх видів потенційних криз і катастроф.

Її заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка наголосила на важливості навчання у школах цивільної оборони, а також підкреслила, що метою має бути "зміцнення нашої стійкості".

"Суспільство в цілому має бути добре підготовлене до криз – від пандемії до стихійних лих і війни", – сказала вона.

Штарк-Ватцінгер згадала навчання з цивільної оборони, які проводяться в школах інших країн, наприклад, Великої Британії, і сказала, що Німеччина також може навчитися робити те ж саме.

Вона також закликала до розвитку "спокійних" відносин між школярами та збройними силами.

Очільниця Міносвіти запропонувала, щоб військові офіцери відвідували школи і пояснювали, що "Бундесвер робить для нашої безпеки".

Штарк-Ватцінгер також закликала ознайомити німецьку молодь із загрозами свободі, щоб краще підготувати її до боротьби з такими небезпеками.

Нагадаємо, минулого тижня Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити населення від можливої війни.

Крім того, мер Варшави Рафал Тшасковський 13 березня оголосив про програму під назвою "Варшава захищає" вартістю 117 мільйонів злотих (27 мільйонів євро), в межах якої будуть створені та обладнані укриття, а також щорічно проводитимуться навчання з питань безпеки.